За програмою медевакуації за кордон на лікування відправлено понад 4 тис. українців

За програмою медичної евакуації з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на лікування за кордон відправлено понад 4 тис. українців, серед них 650 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на міністра Віктора Ляшка, програма медевакуації, а також ментальне здоров'я та євроінтеграція - серед пріоритетних напрямів співпраці України та Єврокомісії у сфері охорони здоров'я.

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