Генерал Соколов: У перший день війни Мелітополь був беззахисний, не вистачило сил, щоб втримати місто

Генерал-майор Андрій Соколов, який на початку вторгнення керував угрупованням військ "Південь", стверджує, що 24 лютого 2022 року його угруповання не мало достатньо сил, щоб утримати Мелітополь.

Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Мелітопольський напрямок не була призначена окрема бригада. Мені довелося забрати в 59-ої один батальйон і призначити туди для ведення оборони. Це був дев'ятий мотопіхотний батальйон. Найкращий на той час у бригаді – я тому його і вибрав, бо там і командир був досвідчений (на жаль, він загинув потім під Запоріжжям), і сам батальйон був більш підготовлений. Але він також не встиг дійти туди вчасно і зайняти оборону. Фактично він вийшов туди і потрапив в оточення", - зазначив Соколов.

Він додав, що потім довелося виводити дев'ятий мотопіхотний батальйон разом із військовослужбовцями 137-го батальйону на Василівку (Запорізька область. - Ред.). Під час оборони Василівки ці сили ще раз потрапили в оточення, і ще раз з нього виходили.

За словами Соколова, вже в кінці дня 24 лютого довелося переміщати штаб в Велику Лепетиху (селище в районі Нової Каховки – УП), але Соколов зрозумів, що там і штаб потрапить в оточення, оскільки вже була інформація, що на Антонівський міст висаджений десант і він знаходиться під контролем противника.

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Через це він на ходу змінив план: спочатку командування "Півдня" вийшло на Василівку, в напрямку Мелітополя, а далі діяло в напрямку Запоріжжя.

"На кінець 24-го нам дали додаткові сили. Це був полк Національної гвардії, патрульна охорона громадського порядку, і 110-та бригада ТрО. Ми спробували закріпитися. Мелітополь на той час був ніким не зайнятий, війська противника підійшли на околиці міста і знаходилися там. Нам вдалося завдати вогневого ураження по колонах, тоді дуже добре спрацювали наші РСЗО "Ураган" і накрили колонну противника. У ніч зробили з Василівки марш, зайшли в Мелітополь", - розповів Соколов.

Але тих сил, що були у розпоряджені Соколова, виявилося недостатньо: два неповні батальйони Національної гвардії. 110-а бригада не заходила в Мелітополь, тому що не мала навіть техніки.

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"На жаль, нам не вдалося утримати Мелітополь. Влада Мелітополя, як то кажуть, лежала на землі, і її міг підняти хто завгодно, там не був організований ні спротив, ні оборона. Противник зайшов у Мелітополь, і підрозділам Національної гвардії довелось залишити Мелітополь. Потім ми вже організували оборону по рубежу Василівка – Токмак, але його тими силами також не вдалося втримати. І потім відійшли ще далі, де уже закріпилися – у Кам'янському, здається (село трохи вище по Дніпру від Василівки. - Ред.)", - зазначив він.

На запитання, чи дійсно керівництво чекало агресії Росії лише на сході, але не на півдні, Соколов не погодився: "Та ні, я би так не казав".

"Ми очікували, тому що на всіх командно-штабних навчаннях, і воєнних іграх ми розглядали наступ противника з півдня. І, фактично, він так і діяв, як ми і передбачали: перше його завдання – це захоплення мостів, переправ через Дніпро, а друге завдання – це Мелітополь і на Маріуполь, щоб створити сухопутний коридор. Як ми передбачали, так він і діяв", – зауважив він.

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На запитання, чому тоді не було достатнім чином сформовано угруповання й відчувалася нестача особового складу, Соколов відповів: "На мій погляд, нам не вистачало сил і засобів. Ми ж починали велику війну в складі мирного часу, в мирному штаті. Тобто не було створено додаткових військових формувань. Що було, тим ми і розпоряджалися".

"Давайте порахуємо: 12 бригад тоді перебували в зоні ООС, по 5 в кожному тактичному угрупованні, плюс резерви. А ще треба було Київ прикрити, Харківщину, Чернігівщину. На це треба було багато сил. Вже на південь скільки було, командування й виділило", – додав Соколов.

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