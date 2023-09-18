11 українців-ухилянтів затримали в Молдові

Молдовські прикордонники виявили 11 українців, які незаконно проникли в країну з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.UA з посиланням на Прикордонну поліцію Молдови.

Один із чоловіків, імовірно, був гідом, і відомо, що організатори збиралися отримати понад 40 тисяч євро.

Зазначається, що інцидент стався минулого тижня. За допомогою приладів нічного бачення прикордонники відстежували дії осіб під час незаконного перетину молдовсько-українського кордону, внаслідок чого було виявлено й упізнано 11 українців.

У рамках документування справи за погодженням із прокуратурою м. Басарабяска один із громадян України, 24-річний чоловік, підозрюється в тому, що він був провідником своїх співвітчизників.

У разі визнання провини підозрюваним загрожує кримінальне покарання. Для з'ясування всіх обставин молдовські прикордонники співпрацюватимуть з українськими.

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Нагадаємо, журналісти NGL Media. дослідили використання системи "Шлях" та виявили 372 громадські організації і благодійні фонди, причетні до втечі з країни 2248 чоловіків призовного віку.