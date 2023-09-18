В Україні військові РФ пошкодили 1436 об’єктів медінфраструктури та 190 зруйнували, повністю або частково вдалося відновити 820

Ворог щоденно атакує цивільну, зокрема й медичну інфраструктуру України й тероризує мирні міста й населення країни. Попри це в Україні активно триває процес відновлення тих медичних закладів, які були пошкоджені Росією.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за понад рік повномасштабної війни ворог пошкодив 1436 об’єктів медзакладів та ще 190 об’єктів зруйнував повністю. Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини та Чернігівщини.

Усупереч постійним обстрілам та бомбардуванням Міністерство охорони здоров’я разом із партнерами працюють над відновленням української медичної інфраструктури.

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"За понад 18 місяців війни у різних областях вже відновлено повністю або частково 820 об’єктів медзакладів.

Зокрема, 403 об’єкти відновлено повністю та ще 417 – частково. Найбільше – в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях", - йдеться в повідомленні.

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