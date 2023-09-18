У закладах освіти Київщини облаштували понад 1200 укриттів, - ОВА

Упродовж 2022-2023 років у регіоні відремонтували укриття майже в 900 закладах освіти. Під час тривог у них можуть перебувати майже 270 тисяч людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Загалом у закладах освіти вже облаштовано понад 1,2 тис. об’єктів цивільного захисту. Під час тривог у них може перебувати майже 270 тис. людей", - ідеться в повідомленні.

Кравченко зазначив, що упродовж 2022-2023 років відремонтовано укриття в майже 900 закладах освіти. Наразі продовжується ремонт ще 68. Також встановлюють і модульні укриття.

Очільник Київської ОВА побував в одному з укриттів, яке облаштували цьогоріч у Білогородському академічному ліцеї № 2. Капітально відремонтували приміщення площею 666 м2.

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В оновленому укритті одночасно можуть перебувати 400 дітей. Навчання в ліцеї відбувається в дві зміни. Всього заклад відвідують понад 800 дітей.

Зазначається, що в укритті ліцею є сучасна вентиляція та нові електромережі, меблі, бойлери. На випадок відключення електрики є акумуляторне аварійне освітлення та генератор. Діти забезпечені запасом води. Вартість капітального ремонту становить 9,4 млн грн, із яких 70% – кошти субвенції, ще 30% – кошти громади.

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