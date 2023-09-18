Після видачі ордеру МКС на арешт Путіна процес повернення українських дітей "кардинально зрушив з місця", - Лубінець

Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової, процес повернення українських дітей "кардинально зрушив з місця".

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я можу підтвердити інформацію про те, що після видачі ордерів на арешт Путіна і Львової-Бєлової у нас насправді кардинально зрушив з місця процес повернення українських дітей", - зазначив Лубінець.

Він наголосив, що мають бути й інші ордери, оскільки не тільки Путін і Львова-Бєлова причетні до депортації українських дітей.

"У цьому беруть участь тисячі представників різних гілок влади РФ. Де решта?... Якщо ви хочете допомогти повернути українських дітей – будь ласка, видавайте наступні ордери на арешт, бо насправді, як ми бачимо по результату, нам це допомагає", - зауважив Лубінець.

За його словами, у процесі повернення дітей у кожному випадку окремо пропрацьовується логістика.

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"Інколи це займає місяці, інколи – тижні. Але ми не можемо повертати їх великою групою, бо росіяни роблять усе, щоб ми взагалі ніколи нікого не повернули", - пояснив Лубінець.

Він наголосив, що Україна налаштована повернути всіх своїх дітей, які були незаконно депортовані, але у цьому потребує допомоги і партнерів - у межах Формули миру Президента Володимира Зеленського, окремої програми з повернення дітей Bring Kids Back UA, якою займається керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, тощо.

"Ми шукаємо партнерів, які можуть робити щось конкретно, фізично, кожного дня. ...Допомагаючи Україні, ви допомагаєте собі. Ви робите так, щоб війна не зачепила ваші сім’ї, домівки, і щоб ваших дітей росіяни ніколи не могли депортувати", - додав Лубінець, звертаючись до міжнародних партнерів.

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Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють незаконних депортації та переміщенні населення, зокрема дітей, з окупованої території України, щонайменше з 24 лютого 2022 року.