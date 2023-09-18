Над Дніпропетровщиною збито ворожий дрон, ще один поцілив по Марганецькій громаді

Російські окупанти продовжують атакувати Нікопольський район Дніпропетровщини. Над областю збито один дрон, ще один поцілив по Марганецькій громаді.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Надвечір наші захисники відмінусували ворожий дрон. Тип збитої в небі над областю "пташки" ще уточнюється.



На цьому агресор не зупинився. Знову спрямував на регіон БпЛА. Дрон-камікадзе поцілив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Туди ж російська армія вгатила і з важкої артилерії.



Наслідки атак ще уточнюються. Втім, завжди найголовніше - це люди. І вони, на щастя, неушкоджені", - написав він.

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