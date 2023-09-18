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На фронті загинув боєць "Грузинського легіону" Закро Шубітідзе

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На фронті загинув боєць "Грузинського легіону" Закро Шубітідзе
У бою в лавах сил оборони України загинув ще один боєць із "Грузинського легіону" Закро Шубітідзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі.

Мамулашвілі у дописах розповів, що загинув Захарія Шубітідзе, який був командиром відділення.

Він називає Шубітідзе "одним із кращих" у легіоні.

Обставини загибелі Шубітідзе поки невідомі.

На фронті загинув боєць Грузинського легіону Закро Шубітідзе 01

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За підрахунками грузинських ЗМІ, за увесь час повномасштабної війни у лавах сил оборони України загинули понад 40 грузинських бійців. Частина з них поїхали в Україну добровольцями, частина вже тривалий час проживали в Україні і мали там родину.

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Топ коментарі

  • Вадим Карапіщенко
    Царство Небесне...
    Вічна пам'ять...
    Слава Україні!!!
    Героям слава!!!
    Слава Нації!!!
    Смерть ворогам!!!
    Слава бійцям грузинам!!!
  • Mikhail Saveliev e6b0646c
    Герой України...
  • Олег Каз
    Танцювали , співали - Я руський
    У Тбілісі рашистські тварі...
    В час, коли справжні Грузини
    В Україні вбивали ці харі...
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