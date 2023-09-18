На фронті загинув боєць "Грузинського легіону" Закро Шубітідзе

У бою в лавах сил оборони України загинув ще один боєць із "Грузинського легіону" Закро Шубітідзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі.

Мамулашвілі у дописах розповів, що загинув Захарія Шубітідзе, який був командиром відділення.

Він називає Шубітідзе "одним із кращих" у легіоні.

Обставини загибелі Шубітідзе поки невідомі.

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За підрахунками грузинських ЗМІ, за увесь час повномасштабної війни у лавах сил оборони України загинули понад 40 грузинських бійців. Частина з них поїхали в Україну добровольцями, частина вже тривалий час проживали в Україні і мали там родину.