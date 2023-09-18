Спецслужби Грузії звинувачують Україну в підготовці держперевороту. МЗС заперечує причетність

Грузинська спецслужба звинуватила оточення Саакашвілі та засновника "Грузинського легіону" в підготовці держперевороту. Міністерство закордонних справ України наголосило, що інформація грузинських спецслужб про причетність української сторони до підготовки заколоту в країні не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Служба державної безпеки Грузії заявила, що організаторами перевороту нібито є:

колишній міністр внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі,

заступник голови Служби військової розвідки Георгій Лорткіпанідзе,

люди з оточення третього президента Міхеіла Саакашвілі,

засновник Грузинського національного легіону, який воює в Україні, Мамука Мамулашвілі.

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За даними спецслужб, нібито готуються кілька сценаріїв розвитку подій. Один із них передбачає створення наметових містечок і барикад у великих містах, захоплення урядових будівель та інші провокації. Служба держбезпеки стверджує, що сценарій може бути реалізовано "за аналогією з Євромайданом в Україні у 2014 році".

Крім того, організатори нібито спробують вчинити "терористичний акт", а саме — підірвати гранату в одному з наметів із загибеллю мирних жителів. Після цього очікується початок "невибіркових розстрілів, що створюють благодатний ґрунт для наступної громадянської війни".

Стверджують, що план спробують реалізувати за підтримки зарубіжних країн. Кінцевою метою перевороту є "силова зміна уряду", заявили у спецслужбі.

У зовнішньополітичному відомстві України зреагували на такі заяви представників силового блоку Грузії.

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Олег Ніколенко у фейсбуці зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності, а влада Грузії хоче за допомогою "демонізації України" розв'язати свої внутрішньополітичні питання.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", – написав він.