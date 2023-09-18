Наразі на окупованих територіях перебуває 200 тисяч російських солдатів, вигнати їх буде важко, - Міллі

На окупованій території України зараз перебуває близько 200 тисяч окупантів. Вигнати їх - це складна задача, яку навряд вдасться виконати в рамках поточного контрнаступу.

Про це аявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

"В окупованій частині України понад 200 000 російських солдатів. Нинішній наступ ЗСУ, хоч і важливий, але має обмежені операційні та тактичні цілі. Навіть якщо вони будуть повністю досягнуті, то ЗСУ не виб'ють усіх росіян, що є більшою стратегічною метою, поставленою президентом Зеленським", - заявив Міллі.

На його думку, під час поточного контрнаступу не вийде повністю повернути контроль над усіма територіями. Але він не став робити прогнози з приводу того, скільки насправді є часу в українських захисників.

На думку Міллі конфлікт не закінчиться найближчим часом.

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