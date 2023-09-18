Кількість ворожих штурмів на Лимано-Куп’янському напрямку зменшилася, але ворог активно застосовує артилерію, - Сили оборони

На Лимано-Куп’янському напрямку спостерігається зменшення активності штурмових дій загарбників, але ворог продовжує активно застосовувати артилерію. Лише за минулу добу відбулося 464 обстріли.

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи ситуацію на Лимано-Куп’янському напрямку, Євлаш сказав: "Ворог продовжує активно застосовувати свою артилерію, зокрема, 464 обстріли відбулося за минулу добу, та 13 разів застосовував свою авіацію. Для порівняння: наприклад, на Бахмутському напрямку він всього лише тричі застосовував свої авіаційні підрозділи. Ми можемо відстежувати зменшення активності в плані штурмових дій, ворог трохи змінив свою тактику, зараз він переважно застосовує артилерію і використовує її не тільки як вогневі вали, а більш прицільно, коли бачить доцільність, що може прорвати нашу оборону. Проте все марно".

Євлаш зазначив, що загарбники перекидають 25 армію, проводять перегрупування її підрозділів.

"Вони формують зараз свої резерви, зокрема, перекидають 25 армію, їм значно простіше це робити, оскільки вони мають відкриті кордони на цьому напрямку. Однак загалом ми можемо відстежувати те, що ця армія постійно проходить перегрупування, відбуваються різні заміни підрозділів, в тому числі і на південь вони їх відправляють, що свідчить про те, що в них вже немає більше сили, вони акумулювали те, що є, і оперують лише виключно в цьому діапазоні сил, які вдалося зібрати", - заявив він.

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