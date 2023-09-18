Російську піхоту і далі женуть на штурм Мар’їнки, загарбники роблять по 10 спроб на добу, - Сили оборони

Росіяни по десять разів на день намагаються штурмувати Мар’їнку попри втрати. Ворог підтягує резерви на Таврійський напрямок.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Піхоту і далі женуть на штурми Мар'їнки. Щодоби ми фіксуємо близько 10 спроб. І сьогодні за світловий день вже 10 спроб зафіксовано. Російській пропаганді потрібне якесь підживлення і вони будуть намагатися взяти Мар'їнку, щоб показати хоч щось своєму електорату. Але наразі нічим, окрім своїх втрат, пропагандисти похвалитися не можуть", - розповів Штупун.

Також, за його словами, за останню добу на таврійському напрямку різко зросли втрати росіян.

"За минулу добу загальні втрати ворога на таврійському напрямку різко зросли і склали 313 осіб. Перед цим 3 дні поспіль трималися в районі 200 осіб. Техніки ворог вчора втратив більше, ніж завжди, в 1,5 раза - 31 одиницю. Серед них 4 гармати, засіб ППО та 3 одиниці спецтехніки", - повідомив Штупун.

Він додав що ворог підтягує резерви. В обороні у ворога наразі стоять повітряно-десантні війська і фіксується прибуття загонів "Шторм" та "Шторм Z", основу яких складають колишні ув’язнені.

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