Україна розраховує на посилення співпраці зі Швейцарією в питаннях розмінування та відновлення

Україна та Швейцарія обговорили питання гуманітарного розмінування території України, участі швейцарських компаній у відновленні країни та посилення економічного співробітництва.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розраховуємо на посилення співпраці зі Швейцарією за цілою низкою напрямків. Насамперед це сфера гуманітарного розмінування, в якій Швейцарія грає провідну роль у світі. Це участь у проєктах відновлення. Безперечно, Україна зацікавлена в інвестиціях та спільних проєктах швейцарського та українського бізнесу, посиленні економічної та торгівельної співпраці", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання гуманітарного розмінування. Як зазначила Свириденко, наразі Україна завершує підготовку робочої версії Національної стратегії протимінної діяльності. Проєкт буде представлено під час великого заходу з питань гумрозмінування, який незабаром відбудеться в Україні.

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Також Свириденко розповіла про поточний стан з обстеження та очищення українських земель, наявні спроможності операторів протимінної діяльності та потреби в обладнанні, техніці, кваліфікованих піротехніках тощо. Вона наголосила, що Україна посилено працює з партнерами з питань контрактування необхідної техніки. Причому зацікавлена наша держава не лише в поставках, наприклад, машин для розмінування, але й локалізації їхнього виробництва в Україні.

Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо зусиль, які мають докласти уряди країн для сприяння контактів між українським та швейцарським бізнесом, посилення економічного співробітництва між країнами.

Свириденко запросила повноважного посла Швейцарської Конфедерації в Україні Фелікс Бауманна взяти участь у заходах з питань гумрозмінування, які готує Україна.

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