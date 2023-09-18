У Росії влада замовила 230 тисяч посвідчень "для членів сімей загиблих ветеранів"

Міністерство праці та соцрозвитку РФ замовило 757 305 "посвідчень ветерана бойових дій" і 230 тисяч "посвідчень для членів сімей загиблих інвалідів війни, учасників Великої Вітчизняної війни (Друга світова війна) та ветеранів бойових дій".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Вёрстка", посилаючись на дані тендеру, який опубліковано на порталі держзакупівель РФ.

Зазначається, що цифри можуть опосередковано свідчити про приблизні масштаби учасників боїв і втрати російського угруповання.

200 тисяч бланків посвідчень "членів сім’ї загиблих ветеранів" розподілять до Міноборони, ще 30 тисяч – до Мінсоцзахисту Росії.

У травні цього року відомство також укладало такий контракт, але із меншими обсягами. Всього тоді було замовлено понад 95 тисяч ветеранських посвідчень та 23 716 для сімей загиблих.

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Як зауважують у виданні, замовлення робилися і минулого року, проте тоді йшлося лише про кілька тисяч бланків.

Загалом від початку повномасштабної війни проти України в Росії замовили вже понад 900 тисяч посвідчень ветеранів та близько 260 тисяч документів для членів сімей загиблих. Такі посвідчення замовлялися і до лютого 2022 року, їх отримували члени сімей загиблих у Другій світовій війні, а також під час інших конфліктів, учасників яких прирівняли до ветеранів. Однак їхня кількість була значно меншою, ніж після початку війни РФ проти України.

До переліку тих, кому мають надати посвідчення "члена сім’ї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій", від червня цього року включають також родичів ліквідованих на війні російських добровольців.

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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 18 вересня 2023 року Росія під час повномасштабної війни проти України втратила близько 272 940 своїх військових.