Данілов про вибори: Це російська ІПСО, такої вимоги від партнерів немає і не може бути

Ідея про проведення виборів в Україні під час дії воєнного стану - це запущена Росією ІПСО, яку підхопили деякі західні медіа. Такої вимоги від партнерів немає і не може бути.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спочатку запустила ІПСО Російська Федерація, потім дехто із видань почав говорити, що це нібито вимога наших партнерів. Такої вимоги немає і не може бути, тому що, наголошую, у нас чітко прописані в законодавстві всі ці процеси. Як закінчиться війна, якщо не буде військового стану, тоді ми може про це починати говорити", - наголосив Данілов.

Він вважає, що питанням виборів не можна легковажити.

"Це дуже небезпечна річ. Ми не можемо гратися, тому що якщо в окопи будуть заходити агітатори, майте на увазі, що це може дуже драматично закінчитись для нашої країни", - наголосив Данілов.

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