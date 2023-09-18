Мінкульт планує створити банк українських шрифтів, щоб відмовитися від російських

Міністерство культури та інформаційної політики планує створити банк українських шрифтів та відмовитися від використання російських.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МКІП за підсумками засідання Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Україна повинна припинити використання шрифтів російського походження, замінивши їх на українські. Ми маємо символи своєї суверенності та незалежності, які ідентифікують нашу державу, її історію, культуру, мову та графічне вираження цієї мови", – наголосив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Верховна Рада планує відмовитись від використання у своїх внутрішніх документах російського шрифту "Іжиця" та похідних від нього.

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На його зміну в проєкті постанови ВР запропоновано впровадити дизайнерський шрифт "Воля", який розробила українська шрифтова дизайнерка Марчела Можина на базі літерацій головного художника УПА Ніла Хасевича.

Шрифт "Воля"

"Писемність як складова мови є одним із елементів національної ідентичності. В Україні давно діє заборона на використання російської мови у документації, тож варто позбутися і російської системи гліфів, тобто шрифтів. МКІП запланував проведення відбору та формування банку унікальних українських шрифтів", – зазначив Карандєєв.

За його словами, український шрифт має бути впізнаваним, нести історичне підґрунтя, графічно вирізнятися серед інших кириличних шрифтів та привертати увагу. Він має відповідати параметрам інклюзії та бути легким для сприйняття усіма категоріями громадян. Також слід врахувати можливість технічної інтеграції шрифту в цифрове середовище.

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У МКІП зауважили, що до роботи в цьому напрямку залучені представники профільних установ, таких, як Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, а також мистецького середовища, які спеціалізуються на розробці шрифтів: Віталій Шостя, Дмитро Стадниченко, Василь Чебаник, Андрій Шевченко, Богдан Гдаль, Кирило Ткачов, Віктор Харик, Євген Садко та інші.