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Україна отримає новий пакет допомоги на 400 млн євро, але рішення щодо Taurus ще не ухвалене, - Пісторіус

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Україна отримає новий пакет допомоги на 400 млн євро, але рішення щодо Taurus ще не ухвалене, - Пісторіус
До нового пакету допомоги від Німеччини увійдуть боєприпаси та техніка для розмінування, однак рішення щодо далекобійних крилатих ракет Taurus ще не ухвалене.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю виданню Bild, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Ми поставляємо додаткові боєприпаси: вибухові, мінометні, протимінометні. Тому що боєприпаси - це те, що найгостріше необхідно Україні в її оборонній боротьбі з жорстокою агресивною війною", - заявив він.

Міністр додав, що також Німеччина допоможе Україні захищеною технікою та системами розмінування.

"Але ми не забуваємо і про наближення зими: Ми відправимо не тільки одяг, а й електро- і теплогенератори. Загалом пакет коштуватиме 400 млн євро", - заявив Пісторіус.

На питання щодо ракет Taurus він відповів наступне: "Це обов’язок усього федерального уряду: дуже ретельно зважувати, яку зброю ми надаємо. Необхідно прояснити різноманітні політичні, правові, військові та технічні аспекти. Це нелегко. Уряд ще не вирішив, чи надішле крилаті ракети Taurus".

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Топ коментарі

  • Sharl
    Шо тут не ясного. Німці чекають рішення Байдена по атакамам, не хочуть бути першими, їм стрьомно. Це тільки Боря Джонсон таким рішучім був. Більше таких у світі не має
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    За ''Таураси'' доведеться д'єрмака посадити. Як гадаєте , бубачька піде на таке?
  • MrStepanovM
    Німеччину як цнотливе дівча доводиться вмовляти
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