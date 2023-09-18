Фонд держмайна запустив сайт з переліком санкційних активів

Офіс цифрової трансформації ФДМУ запустив сайт, який містить перелік всіх арештованих активів росіян і колаборантів, які передані в управління Фонду.

Про це повідомили в пресцентрі Фонду державного майна України, передає Цензор.НЕТ.

"В реєстрі вже розміщені 136 санкційних активів, серед них майно Михайла Шелкова, Володимира Євтушенкова, Аркадія Ротенберга, Володимира Сальдо, Сергія Цекова, президента-втікача Віктора Януковича та ін. Надалі арештоване майно буде виставлено на приватизацію або оренду через систему Prozorro.Продажі, де кожен охочий у режимі реального часу зможе стежити за перебігом аукціону", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада спростила передачу санкційних активів Фонду держмайна і відновила велику приватизацію

Як наголосив перший заступник голови ФДМУ Денис Шугалій, мета реєстру - інформування української громадськості та іноземних партнерів про стан справ з усіма конфіскованими активами, які перебувають в управлінні Фонду.

"Команда ФДМУ невпинно працює над здобуттям нового досвіду щодо питань розшуку, замороження та ефективного управління санкційним майном. Адже надалі перелік арештованих активів на сайті збільшиться. Вже найближчим часом очікуємо на передачу ще близько 500 об'єктів російських олігархів і українських колаборантів", - додали в пресцентрі ФДМУ.

Також читайте: Перший аукціон Фонду держмайна з продажу конфіскованих активів росіян завершився безрезультатно