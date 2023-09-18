Окупанти проводять у Криму обшуки через атаку на судноремонтний завод у Севастополі

Російська окупаційна адміністрація в Криму відреагувала на українсьий удар по судноремонтному заводу у Севастополі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Постійного Представництва президента в АРК.

"В окупованому Криму пройшли обшуки в мешканців, які нібито можуть бути причетними до подій на судноремонтному заводі 13 вересня", - ідеться в повідомленні.

Крім незаконних обшуків, окупанти проводять допити жителів, яким висувають абсурдні звинувачення в нічній атаці на Севморзавод.

Нагадаємо, вранці 13 вересня численні ракети вдарили по суднобудівному заводу "Севморзавод" у складі військово-морської бази Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Десантний корабель "Мінськ" і підводний човен типу "Кіло 636.3" "Ростов-на-Дону" були уражені під час ремонту в сухих доках.