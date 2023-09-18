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Зеленський і президент Бразилії Лула да Сілва зустрінуться в Нью-Йорку, - The Guardian

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Зеленський і президент Бразилії Лула да Сілва зустрінуться в Нью-Йорку, - The Guardian
У середу, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський і президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва проведуть зустріч у Нью-Йорку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

"Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у середу в Нью-Йорку", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що Лула да Сілва розлютив деяких західних лідерів, які підтримують боротьбу України проти Росії, своєю відмовою зайняти чітку позицію щодо війни.

Лула да Сілва спробував позиціонувати себе як потенційного мирного посередника між Україною і РФ, стверджуючи, що "деякі країни повинні залишатися нейтральними, якщо необхідно досягти миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я хочу зустрітися з президентом Бразилії, нам треба поговорити, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Галина Боброва a5494c7d
    Президент Бразилии выступит как связной
    Между Путиным и Зеленским?
    Сделаем Оман прямо под носом у Байдена?
  • Dima30
    Пам'ятаю як Бразилія кинула Україну на 1 млрд доларів по проєкту Циклон-4.
    16 липня 2015 року, послу України в Бразилії вручили ноту Міністерства закордонних справ про денонсацію договору довгострокового співробітництва у використанні ракети-носія "Циклон-4" розроблене на КБ "Південне".
    За більш ніж десять років з моменту підписання договору з Бразилією в Україні за кредитні кошти було створено нову ракету-носій "Циклон-4" а також побудовано в Дніпропетровську заводський комплекс "Сухий старт" для випробувань ракет-носіїв "Циклон-4 "перед їх відправленням у Бразилію..
  • Сірий
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