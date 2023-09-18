Зеленський і президент Бразилії Лула да Сілва зустрінуться в Нью-Йорку, - The Guardian

У середу, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський і президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва проведуть зустріч у Нью-Йорку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

"Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у середу в Нью-Йорку", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що Лула да Сілва розлютив деяких західних лідерів, які підтримують боротьбу України проти Росії, своєю відмовою зайняти чітку позицію щодо війни.

Лула да Сілва спробував позиціонувати себе як потенційного мирного посередника між Україною і РФ, стверджуючи, що "деякі країни повинні залишатися нейтральними, якщо необхідно досягти миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я хочу зустрітися з президентом Бразилії, нам треба поговорити, - Зеленський