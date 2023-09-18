Якщо запропонована Києвом система обмежень агроекспорту з України працюватиме, Словаччина скасує свою заборону на імпорт зерна

Запропонована Україною система гарантій контролю експорту зернових потребує тестування. Якщо вона покаже себе, як ефективна, Словаччина скасує свою заборону на імпорт агропродукції.

Про це заявив міністр сільського господарства Словаччини Йозеф Біреш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Єврокомісії та Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що ухвалена Словаччиною одностороння заборона на імпорт українських сільгосппродуктів була "природною реакцією щодо захисту національного ринку від надмірного імпорту товарів з України" і реакцією на скасування Європейською Комісією обмежувальних заходів.

"Україна сьогодні зробила сюрприз у вигляді деяких гарантій контролю над імпортом зерна на основі ліцензій. Думаю, це (пропозицію. - Ред.) потрібно було надіслати завчасно. Європейська Комісія повинна була зробити якийсь перехідний період, щоб ми могли протестувати цю систему, перевірити, чи ефективна вона і чи є гарантією попередження безконтрольності імпорту", - вважає Біреш.

Він додав, що Словаччина продовжить односторонню заборону на імпорт українського зерна доти, доки не буде оцінено систему гарантій з боку України. Міністерство сільського господарства Словаччини також почне вивчення дії українських гарантій на національному рівні у взаємодії з фінансовим управлінням і митницею.

"Ми підготуємо всю логістику до перевірки. На це піде, можливо, місяць, можливо, два місяці, адже навіть там умови якогось взаємного підтвердження та ухвалення рішень варіюються від п'яти днів до місяця. Це означає, що кожен імпортер, який отримає ліцензію від української сторони, має отримати підтвердження від словацької сторони", - пояснив Біреш.

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"Ми завжди очікували, що Україна дасть цьому проєкту гарантію. Ми (Польща, Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина. - Ред.) проведемо зустріч, потім проконсультуємося, пізніше висловимо думку. Адже існує певна система розбіжностей, яка саме система буде використовуватися між українською і словацькою сторонами, зокрема на кордонах. Чи є гарантії, що це зерно кудись не вислизне", - пояснив він і додав, що Словаччина розраховувала на проведення консультацій із п'ятьма країнами-членами, перевірку роботи системи гарантій, створення перехідного періоду, і згодом Словаччина буде готова до відновлення імпорту з України.

Біреш запевнив, що запроваджені односторонні заходи не вплинуть на транзит українських агротоварів "коридорами солідарності". Він послався на інформацію єврокомісара із сільського господарства Януша Войцеховського, який поінформував Європейську комісію про те, що запроваджені обмежувальні заходи, які застосовували в п'яти прифронтових країнах, не обмежили транзит товарів із України. За останні п'ять місяців вони навіть збільшилися.

Коментуючи поданий Україною позов до Світової організації торгівлі, словацький він висловив здивування швидкістю дій України.

"Зізнаюся, позов мене здивував і особливо швидкість процедури. Але ми не змінимо свою позицію на цей час, якщо не буде гарантій (контролю імпорту українського зерна. - Ред.). Ми також можемо повідомити СОТ про наші причини і наші побоювання", - зазначив Біреш.

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Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Після цього Польща ввела власну заборону. Так само вчинили Угорщина та Словаччина.

Польські ЗМІ повідомляли, що ці три країни також відкинули план Києва з контролю за агроімпортом.

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

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