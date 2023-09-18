Протягом 18 вересня росіяни 37 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 171 вибух, - ОВА

Протягом дня російські війська здійснили 37 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, були обстріляні:

- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (24 вибухи), з СПГ (13 вибухів) та артилерії (21 вибух).

- Краснопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів) та обстріл з мінометів (7 вибухів). Крім того, ворожим БпЛА здійснено скидання 1-го снаряду ВОГ

- Глухівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

- Есманська громада: були мінометні обстріли (3 вибухи).

- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (21 вибух).

- Середино-Будська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади. Також було 10 вибухів з артилерії.

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- Зноб-Новгородська громада: були мінометні обстріли (6 вибухів).

- Білопільська громада: здійснено обстріли з мінометів (10 вибухів) та артилерії (12 вибухів).

- Хотінська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (15 вибухів) та обстріл з мінометів (5 вибухів). Крім того, ворожими БпЛА здійснено скидання 3-х снарядів ВОГ.