Протягом 18 вересня росіяни 37 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 171 вибух, - ОВА
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, були обстріляні:
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (24 вибухи), з СПГ (13 вибухів) та артилерії (21 вибух).
- Краснопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів) та обстріл з мінометів (7 вибухів). Крім того, ворожим БпЛА здійснено скидання 1-го снаряду ВОГ
- Глухівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
- Есманська громада: були мінометні обстріли (3 вибухи).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (21 вибух).
- Середино-Будська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади. Також було 10 вибухів з артилерії.
- Зноб-Новгородська громада: були мінометні обстріли (6 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено обстріли з мінометів (10 вибухів) та артилерії (12 вибухів).
- Хотінська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (15 вибухів) та обстріл з мінометів (5 вибухів). Крім того, ворожими БпЛА здійснено скидання 3-х снарядів ВОГ.