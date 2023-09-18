Гутерріш і президенти держав Балтії обговорили експорт українського зерна
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дописи в соцмережах президентів країн Балтії.
Президент Естонії Алар Каріс зазначив, що на зустрічі з генсеком ООН сфокусувався на питанні про те, як забезпечити доставку українського зерна до тих країн, яким без нього загрожує голод.
"Росія почала цю війну, і тому світ опинився у такій ситуації і народи страждають", – написав він.
Президент Литви Гітанас Науседа зауважив, що "проблеми з постачанням продовольства почалися через агресію Росії, а не санкції ЄС".
"Президенти країн Балтії зустрілися з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, ми обговорили відповідальність Росії за злочин агресії проти України, гібридну війну Лукашенка проти Європи з використанням міграції як зброї, експорт українського зерна через Балтію, а також порти Латвії", - написав президент Латвії Едгар Рінкевич у твіттері.