Гутерріш і президенти держав Балтії обговорили експорт українського зерна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і президенти Латвії, Литви та Естонії обговорили експорт українського зерна, зокрема можливість користування балтійськими портами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дописи в соцмережах президентів країн Балтії.

Президент Естонії Алар Каріс зазначив, що на зустрічі з генсеком ООН сфокусувався на питанні про те, як забезпечити доставку українського зерна до тих країн, яким без нього загрожує голод.

"Росія почала цю війну, і тому світ опинився у такій ситуації і народи страждають", – написав він.

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Президент Литви Гітанас Науседа зауважив, що "проблеми з постачанням продовольства почалися через агресію Росії, а не санкції ЄС".

"Президенти країн Балтії зустрілися з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, ми обговорили відповідальність Росії за злочин агресії проти України, гібридну війну Лукашенка проти Європи з використанням міграції як зброї, експорт українського зерна через Балтію, а також порти Латвії", - написав президент Латвії Едгар Рінкевич у твіттері.

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