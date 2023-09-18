Британія зобов’язала російських дипломатів повідомляти про поїздки територією країни

Велика Британія зобов’язала російських дипломатів повідомляти про свої поїздки територією Сполученого Королівства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив державний міністр з питань Європи МЗС Великої Британії Лео Докерті.

"У відповідь на рішення Росії запровадити вимоги щодо повідомлення про поїздки британських дипломатів у Росії ми запровадили відповідні взаємні вимоги щодо повідомлення про поїздки російських дипломатів, акредитованих у посольстві Росії в Лондоні та генеральному консульстві в Единбурзі", – йдеться у письмовій відповіді на запитання члена парламенту Великої Британії Танманджіта Сінгха Дхесі.

За словами Докерті, рішення Лондона відповідає концепції взаємності, передбаченій Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Росії обмежило пересування британських дипломатів територією РФ