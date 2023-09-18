На Таврійському напрямку втрати ворога за добу становлять понад 300 осіб, - Тарнавський

Втрати росіян на Таврійському напрямку пораненими, вбитими та полоненими становлять 313. Також ЗСУ ліквідували 31 одиницю ворожої техніки.

Про це повідомив у телеграмі командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Наші воїни йдуть вперед", – зазначив він та додав, що протягом доби на цьому напрямку українська артилерія виконала 1090 вогневих завдань.

Втрати ворога за добу становлять 313 осіб: 135 загарбників ліквідовані, 177 поранені, один полонений.

Також на цій ділянці фронту за добу знищена 31 одиниця військової техніки росіян, а саме: дві бойові бронемашини, чотири артилерійські системи й міномети, засіб протиповітряної оборони, протитанковий ракетний комплекс, вісім одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки й 13 безпілотників. Крім того, знищено два склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт ворога.

Російські загарбники на Таврійському напрямку протягом минулої доби атакували позиції Сил оборони загалом 26 разів, також здійснили 665 обстрілів і 18 авіаційних ударів.

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