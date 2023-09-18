Створено петицію про нагородження "Хрестом бойових заслуг" (посмертно) Чирченка Сергія, ст. лейтенанта, заступника командира роти А 4741

На сайті Офісу Президента зареєстровано петицію про нагородження "Хрестом бойових заслуг" (посмертно) Чирченка Сергія, ст.лейтенанта, заступника командира 2-ої механізованої роти 1-го батальйону 23 механізованой бригади (позивний "Одеса") А 4741 за видатну особисту хоробрість та відвагу при виконанні бойового завдання

Як інформує Цензор.НЕТ, текст петиції розміщений на офіційному сайті Глави держави.

Як зазначається, у липні 1998 р. Сергій закінчив навчання в Одеському інституті сухопутних військ за спеціальністю "Колесні та гусеничні транспортні засоби", спеціалізація "Артилерійське озброєння". З вересня 1998 року проходив військову службу на посаді командира взводу по ремонту озброєння у військовій частині А1729 у м.Запоріжжі. Звільнився з лав ЗСУ у 2001 році за сімейними обставинами.

"25.02.2022 року у добровільному порядку був зарахований до списків військової частини А7038, але 04.03.2022 був призваний Шевченківським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки м.Запоріжжя на посаду офіцера відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів. 20.01.2023 Чирченка С.Ю. призначено наказом на посаду заступника командира механізованої роти механізованого батальйону військової частини А 4741", - ідеться в петиції.

15 червня 2023 року, гідно виконуючи свій військовий обов’язок та залишаючись вірним військовій присязі, ведучи за собою хлопців для розмінування території, внаслідок ворожого обстрілу загинув як Герой поблизу н.п. Левадне Запорізької області.

"Пане Президенте, я прошу присвоїти моєму чоловіку, Чирченку Сергію Юрійовичу, орден "Хрест бойових заслуг" та вшанувати пам'ять про нього", - звернулася дружина Чирченка до президента.

Підтримати петицію можна за посиланням.