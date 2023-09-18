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Зеленський прибув до США: заплановано участь у заходах ООН, зустріч із Байденом та американським бізнесом

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Зеленський прибув до США: заплановано участь у заходах ООН, зустріч із Байденом та американським бізнесом
Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де планує взяти участь у заходах Генеральної асамблеї ООН, зустрітися з президентом США та американськими посадовцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Зеленського.

"Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям.
Далі – важливі й насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі.

Також читайте: Зеленський виступить на дебатах Генасамблеї та Ради безпеки ООН

Територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН.

У Вашингтоні заплановані переговори з Президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом. Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час візиту до Вашингтону Зеленський виступить перед сенаторами США, - ЗМІ

Топ коментарі

  • kelt kant
    - А пам"ятаєш. як ти на мене кримінальну справу заводив у січні 2021, одразу після моєї інавгурації?
    - Дядя Байден, то нє я, то всьо Андрєйбарісавіч, я шо, я тока тєксти по суфльору читаю. Ну, на піанінє єщьо магу ...
    - Так люди обирали ж, бляха-муха, не Андрєбарісича, а тебе.
    - Та ото ж...
  • Al Makarski 2c9b4528
    "Прастой парєнь із народа" виявився корупціонером, що накрав 600 млн. доларів



    Чи пожертвував ЗЕлений кондом хоч одну копійку з цих 600 млн. баксів на ЗСУ?
    Та воно вдавиться швидше, гнида.
  • Сірий
    Там проведуть з ним виховну роботу
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