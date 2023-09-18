Зеленський прибув до США: заплановано участь у заходах ООН, зустріч із Байденом та американським бізнесом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де планує взяти участь у заходах Генеральної асамблеї ООН, зустрітися з президентом США та американськими посадовцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Зеленського.

"Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям.

Далі – важливі й насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі.

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Територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН.



У Вашингтоні заплановані переговори з Президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом. Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність", - йдеться в повідомленні.

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