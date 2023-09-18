У Харкові лунають вибухи (оновлено)
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Окупанти обстрілюють Харків, у місті лунають вибухи.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Вибухи у Харкові! Перебувайте в укриттях!" - написав він.
Своєю чергою в Повітряних силах повідомили: "Харківська область - застосування балістичного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"
Як зазначив міський голова Ігор Терехов, за попередньою інформацією під ударом перебуває центральна частина Харкова.
Пізніше Терехов повідомив, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району міста.