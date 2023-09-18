У шести областях загроза балістики, - Повітряні сили

Існує загроза ударів балістичними ракетами у шести областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Полтавська, Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька - загроза балістики!", - йдеться у повідомленні.

Раніше повітряну тривогу оголосили у Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. У Харкові місцева влада підтвердила інформацію про вибухи.

Повітряні сили також попередили, що ворог здійснив пуски дронів-камікадзе Shahed.

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