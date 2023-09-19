На початку жовтня Україну можуть відвідати міністри закордонних справ країн ЄС, - ЗМІ

На початку жовтня міністри закордонних справ держав-членів Європейського Союзу можуть прибути до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку України в її боротьбі проти російської агресії.