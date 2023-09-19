На початку жовтня Україну можуть відвідати міністри закордонних справ країн ЄС, - ЗМІ
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На початку жовтня міністри закордонних справ держав-членів Європейського Союзу можуть прибути до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку України в її боротьбі проти російської агресії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дипломатичні джерела.
"Дійсно, можна очікувати, що міністри країн ЄС здійснять візит до Києва у жовтні, щоб висловити підтримку Україні у критично важливі часи. Можливість такої поїздки вивчається", - зазначило джерело.
Водночас співрозмовник утримався від конкретизації термінів такого візиту.