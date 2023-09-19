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Україна подала позови до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції

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Україна подала позови до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції
Відповідно до Домовленості про правила та процедури вирішення спорів Угоди про заснування Світової організації торгівлі, Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною в межах СОТ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Для нас принципово важливим є довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів. Тому ми подаємо проти них позови в СОТ. Водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження і нам не доведеться довго зʼясовувати відносини в судах. Нам потрібна солідарність з ними і захист інтересів фермерів. Розпочаті нами кроки і тиск Єврокомісії та інших держав-членів допоможуть відновити нормальну торгівлю між Україною і сусідніми державами, а також показати солідарність між нами", - зазначилаСвириденко.

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За її словами, в результаті односторонньої заборони на імпорт української агрородукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини вітчизняні експортери вже зазнали та продовжують зазнавати значних збитків через простої, додаткові витрати та неможливість виконання зовнішньоекономічних угод.

"Україна вбачає в цьому порушення трьома країнами ЄС своїх міжнародних зобов’язань. Також українська сторона вважає, що односторонні дії країн-членів ЄС у сфері торгівлі неприйнятні й усі країни-члени блоку мають координувати та узгоджувати торговельну політику, оскільки вона належить до виняткової компетенції ЄС", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща, Угорщина та Словаччина відкинули план Києва щодо обмеження експорту української агропродукції, - польські ЗМІ

Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Після цього Польща ввела власну заборону. Так само вчинили Угорщина та Словаччина.

Польські ЗМІ повідомляли, що ці три країни також відкинули план Києва з контролю за агроімпортом.

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

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Топ коментарі

  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Таки знайшли кроти фсбшні у Києві як посваритися з Польщею!!!
  • Al Makarski 2c9b4528
    Зелень обікрала українських аграріїв - забрали в них збіжжя за копійки, та, замість транспортувати те до азії-африки, - 'скинули' все у Польщі-Словаччини.

    Зелено-кремлівські мародери тим нищать всіх аграріїв: і України і найбільш важливих та близьких до України країн, та ще й у такий час.
  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Зараз не час для України з'ясовувати стосунки з Союзниками.
    Чомусь хабарників, мородерів та можливих ворогів у ОПі звільняти "неначасі" не кажучи вже про слідство та в'язницю а сваритися з союзниками хто дуже багато допомогі "начасі"..... не здається Вам дивною така ситуація?
    А заборонили бо не треба було думати що хітрозроблені декому.
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