Польща не змінить рішення щодо заборони імпорту зерна з України: Скарга до СОТ на нас не справляє враження

Попри позов України до Світової організації торгівлі Польща не має наміру змінювати своє рішення щодо заборони імпорту українського зерна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

"Ми дотримуємося своєї позиції. Така скарга до СОТ на нас не справляє враження, і ми не маємо наміру скасовувати через це ембарго, яке запровадили", - сказав він.

Мюллер наголосив, що в уряді Польщі вірять: "Наша позиція є правильною, що виникає з аналізу економічної ситуації, а також міжнародного законодавства і права ЄС".

Водночас речник уряду запевнив, що Польща продовжить підтримувати Україну у світлі російської агресії: "Ми підтримуємо Україну, але не може бути так, що коли наші економічні чи сільськогосподарські інтереси опинилися під загрозою, то ми відступатимемо перед моральним чи правовим тиском, як у цьому випадку".

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Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Після цього Польща ввела власну заборону. Так само вчинили Угорщина та Словаччина.

Польські ЗМІ повідомляли, що ці три країни також відкинули план Києва з контролю за агроімпортом.

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.