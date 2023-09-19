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Польща не змінить рішення щодо заборони імпорту зерна з України: Скарга до СОТ на нас не справляє враження

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Польща не змінить рішення щодо заборони імпорту зерна з України: Скарга до СОТ на нас не справляє враження
Попри позов України до Світової організації торгівлі Польща не має наміру змінювати своє рішення щодо заборони імпорту українського зерна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

"Ми дотримуємося своєї позиції. Така скарга до СОТ на нас не справляє враження, і ми не маємо наміру скасовувати через це ембарго, яке запровадили", - сказав він.

Мюллер наголосив, що в уряді Польщі вірять: "Наша позиція є правильною, що виникає з аналізу економічної ситуації, а також міжнародного законодавства і права ЄС".

Водночас речник уряду запевнив, що Польща продовжить підтримувати Україну у світлі російської агресії: "Ми підтримуємо Україну, але не може бути так, що коли наші економічні чи сільськогосподарські інтереси опинилися під загрозою, то ми відступатимемо перед моральним чи правовим тиском, як у цьому випадку".

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Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Після цього Польща ввела власну заборону. Так само вчинили Угорщина та Словаччина.

Польські ЗМІ повідомляли, що ці три країни також відкинули план Києва з контролю за агроімпортом.

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

Топ коментарі

  • Danger Zone
    Торгівля то вільна. Але вона не для хитрожопих українців. У контрактах на поставки зернових Польща йшла транзитною терріторією. Що зробили хітрожопі - вони не виповнили умов контракту і стали продавати продовольчу пшеницю по ціні фуражної одразу після перетену кордону з Польщею. Потім ще подали документи на повернення ПДВ. Зекономили на транспортних. Перетворили збалансований ринок зернових у всіх сусідьніх країнах на хаос. Та нахер такі кандидати взагалі потрібні в ЕС. В основному Україна експортувала зернові морем - а тут невідомо яким компашкам дали можливість експортувати - ну от і результат хитрожопості. Правильно все сусіди роблять. Ці придурки щей в суд подали замість того щоб розібратись з українскими зажопніками. Ціна української жадібності - ні чого особистого - хоча тут цілком особистості.
  • Rino Rino
    В Румунії теж вибори? а в Словаччині? а в Болгарії теж вибори? ці країни теж на заклики своїх місцевих фермерів заборонили ввезення до себе української агропродукції. справа ж по факту не у виборах. про мадярів навіть не пишу, бо там все зрозуміло з тими орбанятами... тут потрібно розбиратись фахово і не сратись із сусідами. ми ж ще поки не в ЄС, де вся торгівля аграрною продукцією розподіляється квотами між країнами-членами ЄС. Левова частка нашого агроекспорту йшла у країни Азії та Африки. а оскільки зараз ми не можемо експортувати морем свою продукцію, то варто грамотно проговорити весь маршрут транзиту нашої агропродукції до портів у Польщі, Румунії, Болгарії, Хорватії і проробити дієві механізми, щоб наша продукція йшла до портів у цих країнах і далі на експорт і не осідала через місцевих і наших бариг на їхніх внутрішніх ринках і не ламала їм цін на їхніх внутрішніх ринках.
  • адвокат офіс
    Україна - конкурент Польщі. Якби народ 30 років не обирав злодіїв Україна була б зараз економічно потужніша від Польщі
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