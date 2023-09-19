Ворог атакував Львів "Шахедами", горить дах промислового складу, з-під завалів дістали двох людей (оновлено)

Під ранок 19 вересня ворог атакував Львівщину з використанням ударних дронів-камікадзе.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у місті під час повітряної тривоги було чути вибухи.

"Внаслідок удару на території Львова фіксуємо загорання на промисловому складі. Всі відповідні служби виїхали на місце. Працюємо за протоколом", - зазначав він.

"Внаслідок атаки горить дах промислового складу в одному з районів Львова. На складі з-під уламків дістали чоловіка. Оперативні роботи тривають. Тобто поки відомо про одну людину, яка постраждала внаслідок атаки", - згодом додав він.

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"Загроза минула. За уточненими даними, з-під завалів у Львові дістали двох людей - жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані. Більше інформації згодом. Дякуємо нашій Протиповітряній Обороні. Вона сьогодні гідно прийняла дуже складний виклик", - зазначив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький.

Пізніше Козицький уточнив, що постраждалого госпіталізовано у стані середньої складності. Жінка, яка була на місці удару, госпіталізації не потребувала.

Близько 5 години Повітряні сили інформували про загрозу ударних БпЛА.

"Ударні БпЛА - в повітряному просторі Львівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини. Триває бойова робота! Не покидайте укриттів!", - застерігали ПС.