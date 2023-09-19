Новини

Рішення щодо надання Україні ATACMS ще не ухвалено, тривають дискусії, - Кірбі

2 78623
Рішення щодо надання Україні ATACMS ще не ухвалено, тривають дискусії, - Кірбі
У Білому домі наразі точаться дискусії щодо передачі Україні ракет великої дальності ATACMS. Рішення на цей момент ще не ухвалено.

Про це Telegraph заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кірбі зазначив, що у Сполучених Штатах ведеться довга розмова про надання Україні крилатих ракет великої дальності, і ця дискусія досі триває.

"Президент не сказав, що зробить це, але він продовжує хотіти, щоб міжвідомчі органи, міністерство оборони, державний департамент, Рада національної безпеки розглянули питання ATACMS. Вони не знімаються зі столу", - заявив представник Білого Дому.

Читайте також: 4 сенатори-республіканці закликали Байдена негайно передати Україні ракети ATACMS

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Inna vid
    Нічого, ми почекаємо. Нас не всіх ще вбили.
  • ॐ Серж ॐ
    а що план щодо утилізації українців ще не виконано....
    наче хворого на крапельницю посадили і чекають😒😡😒
    як Завжди немає слів
    Одні матюки в голові
  • Volodymyr Volodymyr 3a645568
    за цей час поки вони розглядають лохи в Україні вже виконали б 3 (три) Будапештські меморандуми
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини