Рішення щодо надання Україні ATACMS ще не ухвалено, тривають дискусії, - Кірбі

У Білому домі наразі точаться дискусії щодо передачі Україні ракет великої дальності ATACMS. Рішення на цей момент ще не ухвалено.

Про це Telegraph заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Кірбі зазначив, що у Сполучених Штатах ведеться довга розмова про надання Україні крилатих ракет великої дальності, і ця дискусія досі триває.

"Президент не сказав, що зробить це, але він продовжує хотіти, щоб міжвідомчі органи, міністерство оборони, державний департамент, Рада національної безпеки розглянули питання ATACMS. Вони не знімаються зі столу", - заявив представник Білого Дому.

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