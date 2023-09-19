Глави МЗС країн ЄС проведуть виїзне засідання у Києві, - Боррель

Для обговорення питань безпеки Рада міністрів країн ЄС із закордонних справ проведе виїзне засідання у Києві, під час якого на місці ознайомиться із ситуацією в Україні.

Про це на брифінгу заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"В обговоренні наших двосторонніх відносин з Україною ми присвятили дискусію безпеці. Зокрема, на цьому Українському допоміжному фонді в рамках Європейського фонду миру, який я запропонував на розгляд міністрів у Толедо, ми продовжуватимемо обговорювати це. Я можу повідомити, що ми проведемо зустріч міністрів закордонних справ у Києві вже найближчим часом", - заявив Боррель.

Він також наголосив, що з метою безпеки поки що не може називати конкретні дати, але, за його словами, зустріч у Києві відбудеться найближчим часом.

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