Байден хоче почути від Зеленського його оцінку обстановки на полі бою в Україні, - Кірбі
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у Нью Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Президент (Байден. - Ред.) з нетерпінням чекає, щоб почути від президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають - свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою", - зазначив Кірбі.
Крім того, за словами Кірбі, Байден хоче запевнити Зеленського: коли США кажуть, що залишатимуться з Україною допоки це буде необхідно, то українці мають розуміти, що підтримка продовжуватиметься.
Кірбі також підкреслив, що зустріч у Білому домі відбуватиметься в "критично важливий час". Він нагадав, що ЗСУ продовжують досягати успіхів у контрнаступі, Росія звертається до інших країн-вигнанців, таких як КНДР, а міжнародна спільнота об’єднується на підтримку України, зокрема у форматі "Рамштайн".
Представник Білого дому підтвердив, що президент України під час візиту до Вашингтона планує відвідати Конгрес США: "Для членів Конгресу важливо почути безпосередньо від Президента Зеленського все те саме, що почує від нього президент Байден".