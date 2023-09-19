Рашисти били по Нікополю та Марганецькій громаді, внаслідок вибуху у Кривому Розі горіла багатоповерхова будівля. ФОТОрепортаж
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, від вечора агресор ще двічі цілив по Нікопольщині. Накривав артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду.
Поранено 71-річного чоловіка. Він у лікарні, в стані середньої тяжкості. Пошкоджено 6 приватних будинків, господарську споруду та гараж. Понівечено лінія електропередач та газогін.
"Вночі вибух пролунав у Кривому Розі. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків", - йдеться у повідомленні.
Вже вранці над областю наші захисники збили ворожий БпЛА.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 19 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині прогримів вибух.