Рашисти били по Нікополю та Марганецькій громаді, внаслідок вибуху у Кривому Розі горіла багатоповерхова будівля. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує завдавати ударів по території Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, від вечора агресор ще двічі цілив по Нікопольщині. Накривав артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду.

Поранено 71-річного чоловіка. Він у лікарні, в стані середньої тяжкості. Пошкоджено 6 приватних будинків, господарську споруду та гараж. Понівечено лінія електропередач та газогін.









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"Вночі вибух пролунав у Кривому Розі. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків", - йдеться у повідомленні.

Вже вранці над областю наші захисники збили ворожий БпЛА.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 19 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині прогримів вибух.