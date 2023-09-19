Новини

Рашисти били по Нікополю та Марганецькій громаді, внаслідок вибуху у Кривому Розі горіла багатоповерхова будівля. ФОТОрепортаж

2 5480
Рашисти били по Нікополю та Марганецькій громаді, внаслідок вибуху у Кривому Розі горіла багатоповерхова будівля. ФОТОрепортаж
Ворог продовжує завдавати ударів по території Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, від вечора агресор ще двічі цілив по Нікопольщині. Накривав артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду.

Поранено 71-річного чоловіка. Він у лікарні, в стані середньої тяжкості. Пошкоджено 6 приватних будинків, господарську споруду та гараж. Понівечено лінія електропередач та газогін.

Рашисти били по Нікополю та Марганецькій громаді, внаслідок вибуху у Кривому Розі горіла багатоповерхова будівля 01
Рашисти били по Нікополю та Марганецькій громаді, внаслідок вибуху у Кривому Розі горіла багатоповерхова будівля 02
Рашисти били по Нікополю та Марганецькій громаді, внаслідок вибуху у Кривому Розі горіла багатоповерхова будівля 03
Рашисти били по Нікополю та Марганецькій громаді, внаслідок вибуху у Кривому Розі горіла багатоповерхова будівля 04

Також читайте: Над Дніпропетровщиною збито ворожий дрон, ще один поцілив по Марганецькій громаді

"Вночі вибух пролунав у Кривому Розі. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків", - йдеться у повідомленні.

Вже вранці над областю наші захисники збили ворожий БпЛА.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 19 вересня у Кривому Розі на Дніпропетровщині прогримів вибух.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини