Війська РФ ударили по селу під Херсоном, зафіксовано пряме влучання у житловий будинок

Війська РФ серед ночі завдали удару по с. Степанівка Херсонської міської територіальної громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 4.00 армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла с. Степанівку Херсонської міської територіальної громади. Було пряме влучання у житловий будинок. Пошкоджені господарські споруди. У медичному закладі вибито багато вікон, дверей, відсутня електрика. Інформація про поранених не надходила", - йдеться у повідомленні.

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