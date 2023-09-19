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Зеленський про участь Лаврова у заходах Ради безпеки ООН: Не ми обирали цей формат

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Зеленський про участь Лаврова у заходах Ради безпеки ООН: Не ми обирали цей формат
ООН сама визначає формат своїх заходів. Наразі Україна не може впливати на те, чи братиме Росія участь у засіданні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Президент України зазначив, що ООН сама визначає формат своїх заходів.

Говорячи про засідання Ради безпеки ООН щодо України, на якому буде присутній глава МЗС Росії Сергій Лавров, Зеленський зазначив: "Не ми обирали цей формат, якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, то це питання до них".

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Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    Один римський імператор увів свого коня у склад Сенату, і всі сенатори з це проголосували.
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Ну а як же без коня -- світ повинен почути дурість рашки -- вік би іх не знати
  • Анатолий Панасюк 108fa02f
    Та цьому коню вже місце в скотомогильнику, засмердівся.
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