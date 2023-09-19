Зеленський про участь Лаврова у заходах Ради безпеки ООН: Не ми обирали цей формат
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ООН сама визначає формат своїх заходів. Наразі Україна не може впливати на те, чи братиме Росія участь у засіданні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Президент України зазначив, що ООН сама визначає формат своїх заходів.
Говорячи про засідання Ради безпеки ООН щодо України, на якому буде присутній глава МЗС Росії Сергій Лавров, Зеленський зазначив: "Не ми обирали цей формат, якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, то це питання до них".