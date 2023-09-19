Новини

Вночі над Миколаївщиною збито 10 "Шахедів", внаслідок падіння уламків пошкоджено сільськогосподарську техніку

9360
Вночі над Миколаївщиною збито 10 "Шахедів", внаслідок падіння уламків пошкоджено сільськогосподарську техніку
Вночі, 19 вересня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито 10 ударних дронів типу "Shahed-136/131".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі, 19 вересня, о 01:00 падіння уламків збитої ворожої цілі спричинило пошкодження сільськогосподарської техніки одного з агропідприємств. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

У м. Миколаїв, Миколаївському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки безпілотників по Снігурівці Миколаївської області: пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини