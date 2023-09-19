Вночі над Миколаївщиною збито 10 "Шахедів", внаслідок падіння уламків пошкоджено сільськогосподарську техніку

Вночі, 19 вересня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито 10 ударних дронів типу "Shahed-136/131".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі, 19 вересня, о 01:00 падіння уламків збитої ворожої цілі спричинило пошкодження сільськогосподарської техніки одного з агропідприємств. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

У м. Миколаїв, Миколаївському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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