Вночі над Миколаївщиною збито 10 "Шахедів", внаслідок падіння уламків пошкоджено сільськогосподарську техніку
9360
Вночі, 19 вересня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито 10 ударних дронів типу "Shahed-136/131".
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі, 19 вересня, о 01:00 падіння уламків збитої ворожої цілі спричинило пошкодження сільськогосподарської техніки одного з агропідприємств. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
У м. Миколаїв, Миколаївському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.