Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 273 460 осіб (+520 за добу), 4 628 танків, 6 062 артсистеми, 8 851 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 273 460 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 273460 (+520) осіб,
танків - 4628 (+5) од,
бойових броньованих машин - 8851 (+17) од,
артилерійських систем - 6062 (+35) од,
РСЗВ - 778 (+2) од,
засоби ППО - 526 (+1) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4784 (+15),
крилаті ракети - 1479 (+17),
кораблі /катери - 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 8601 (+30) од,
спеціальна техніка - 903 (+2).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.