Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 273 460 осіб (+520 за добу), 4 628 танків, 6 062 артсистеми, 8 851 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 273 460 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 273460 (+520) осіб,

танків - 4628 (+5) од,

бойових броньованих машин - 8851 (+17) од,

артилерійських систем - 6062 (+35) од,

РСЗВ - 778 (+2) од,

засоби ППО - 526 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4784 (+15),

крилаті ракети - 1479 (+17),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8601 (+30) од,

спеціальна техніка - 903 (+2).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.