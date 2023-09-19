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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 273 460 осіб (+520 за добу), 4 628 танків, 6 062 артсистеми, 8 851 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 273 460 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 273460 (+520) осіб,

танків - 4628 (+5) од,

бойових броньованих машин - 8851 (+17) од,

артилерійських систем - 6062 (+35) од,

РСЗВ - 778 (+2) од,

засоби ППО - 526 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4784 (+15),

крилаті ракети - 1479 (+17),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8601 (+30) од,

спеціальна техніка - 903 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 273 460 осіб (+520 за добу), 4 628 танків, 6 062 артсистеми, 8 851 броньована машина 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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Топ коментарі

  • MyronMaG mm
    Арта 35+2
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3495 день москальсько-української війни.
    92!! одиниці техніки та 520!! чумардосів.
    Арта 37!!, броня 22!!, логістика 30!!
    Відбиті чергові хвилі лайна з неба.
    Рахунок ППО спецтехніка 1 - 2.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 273 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
  • Vitaliy Kasenkov
    Арта да, як з травня почала набирати оберти 546 стволів за місяць, так і не збавляє 667/689/691 і на сьогодні з початку вересня вже 555 стволів плюс рективна ще 39 одиниць.
    Але мене більше цікавлять перегони ББМ-Авто. На початок літа співвідношення 7462-6230 у ББМ відрив 1232 одиниці. На початок осені 8604-7976 відрив 628 од. На сьогодні 8851-8601 лише 250 одиниць. Все йде до того що в перших числах жовтня вип'ємо по чарці за ювілярів.
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