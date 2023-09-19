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Бербок закликала на Генасамблеї ООН ухвалити резолюцію проти Путіна

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Бербок закликала на Генасамблеї ООН ухвалити резолюцію проти Путіна
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до рішучого сигналу проти російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, особливо в ці часи, коли російський президент атакує не лише європейський мирний порядок, але й Статут ООН, в Організації Об'єднаних Націй також не може бути "бізнесу як завжди".

"Попри всі кризи в цьому світі ми повинні не тільки просувати Статут ООН, особливо в ці дні, але й відстоювати його разом. Статут – це наш мир, ... наше страхування життя в усьому світі", - наголосила глава МЗС ФРН.

У контексті російської агресії Бербок виділила питання дітей, викрадених Росією з України, а також питання відповідальності Путіна.

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Топ коментарі

  • Юрий Хорошунов
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Так мокшандія вивезла, прихватизувала, вкрала, узурпувала все що можна під гаслом - вона нащадок срср.
  • Владислав Загребельний
    Республіку Китай (Тайвань) викинули з радбезу в 70-х просто, швидко і неза нішо, просто так - бо Ніксон з китайськими комуняками потоваришував. І рашистів би давно видворили якщо б хотіли, не заглядали наввипередки хйлу в анус бо в того "1700 ядерних ракет (с)"
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