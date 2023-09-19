Ворог завдав 3 ракетні удари по Харкову, горіла нежитлова будівля

О 23:10 18 вересня окупанти завдали 3 удари у Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тип ракет встановлюється. Внаслідок обстрілу виникла пожежа нежитлової будівлі. Без постраждалих.

"Протягом доби по області авіаційних ударів зазнали Берестове Куп’янського району, Копанки та Шийківка Ізюмського району. Під артилерійським вогнем опинилися понад 16 населених пунктів області, зокрема Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка", - йдеться у повідомленні.

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- О 10.30 у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приміщення дитячого садка, паркан, дитячий майданчик, електромережі. Без потерпілих.



- О 19:00 у м. Вовчанськ на території лісового господарства внаслідок обстрілу окупантів горіла підстилка на площі 300м.кв.

Протягом доби постраждалих внаслідок збройної агресії РФ не зафіксовано.

"Вибухотехніки ДСНС за добу обстежили 4,7 га території області та знешкодили 92 вибухонебезпечні предмети. До робіт залучали 31 піротехнічний розрахунок ДСНС - 157 осіб та 63 одиниці техніки", - додає очільник регіону.

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Напередодні увечері повідомлялося, що окупанти обстрілюють Харків, у місті лунають вибухи.