Телекомасоціації звернулися до ВР щодо недоцільності ухвалення законопроєкту про протидію фішингу: Деякі органи вказуватимуть, які ресурси блокувати

Верховну Раду закликають не вносити зміни до законопроєкту 9250 про протидію фішингу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося на засіданні робочої групи щодо опрацювання законопроєкту №9250.

На засідання були присутні провідні телекомасоціації, такі як Українська асоціація операторів звʼязку "Телас", "Телекомунікаційна палата України", Інтернет-Асоціація України, а також представники Нацкомісії за держрегулювання електронник комунікацій, та представники телекомоператорів і провайдерів.

Під час виступу представник ПрАТ "ВФ Україні" наголосив на важливості системного підходу до механізму обмеження доступу до надання електронних комунікаційних послуг, зокрема ресурсів мережі Інтернет.

За його словами, останніми змінами до законодавства деякі органи набувають повноважень надавати вказівки щодо обмеження доступу до мережевих ресурсів, що розбалансовує законодавство, тому запропонував, щоб процедура обмеження доступу була єдиною для всіх та внесена до ЗУ "Про електронні комунікації".

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Керівниця Телекомпалати Попова зазначила, що питання на період правового режиму воєнного стану вже врегульовано, а крім того, є Закон України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах" та ККУ, а повноваження правоохоронних органів достатньо визначені для притягнення правопорушників до кримінальної чи адміністративної відповідальності. ЗУ "Про електронні комунікації" не має врегульовувати невластиві йому за предметом регулювання правовідносини, тому, якщо є думка про недостатню врегульованість питання, слід готувати законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах" та ККУ, з урахуванням повноважень НБУ. Ухвалювати законопроєкти в запропонованому вигляді недоцільно.

Водночас в Інтернет асоціації України зазначили, що зверталися до Комітету, щоб рішення про блокування ухвалювалося в мирний час виключно на підставі рішення суду.

Учасники робочої групи також заявили, що оскільки фішинг є по своїй суті шахрайськими діями, то його дефініція, та відповідальність за його вчинення має регулюватися кримінальним законодавством, опираючись зокрема, на рекомендації FATF.

Інформацію, обговорену під час засідання, доведуть до нардепів-членів Комітету з питань цифрової трансформації.

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