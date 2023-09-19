Знищено 27 із 30 ударних "Шахедів", по Кривому Рогу ворог запустив ракету "Іскандер-М", - Повітряні сили

У ніч на 19 вересня 2023 року противник застосував ударні БпЛА типу "Shahed-136/131", а також балістичну ракету "Іскандер-М".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф), а також одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

"В результаті бойової роботи 27 "шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, у ніч та під ранок 19 вересня Повітряні сили інформували про загрозу ударних БпЛА.

"Ударні БпЛА - в повітряному просторі Львівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини. Триває бойова робота! Не покидайте укриттів!", - застерігали ПС.

Згодом стало відомо, що ворог атакував Львів "Шахедами", горить дах промислового складу. На Хмельниччині теж чули вибухи, працювала ППО.

Також Цензор.НЕТ повідомляв про вибух у Кривому Розі.