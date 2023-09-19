"При закріпленні у селі втратили одного загиблого і кількох поранених - за це відповідальна Ганна Маляр", - комбат 3 ОШБр Кухарчук

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук заяв, що окрім звільнення Ганни Маляр з посади заступника міністра оборони має бути і кримінальна відповідальність.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Маляр відправили у відставку. Ибо нех#й п#здеть. Якщо ти цивільна людина, яка в душі не #бе що таке військова справа і так вже сталося, що випадково потрапила на посаду заступника міністра оборони, - будь тише воды, ниже травы, щоб не привертати зайвої уваги. Я розумію що прикольно бути першоджерелом у ЗМІ, коли тебе всі цитують, таким чином створюючи ілюзорний фон твоєї причетності, але межі є усьому.



Особливо коли це стосується війни. В той момент , коли ворог не розуміє де знаходяться свої і чужі сили , відбувається повна втрата ним управління і продовжують надходити різні дані стосовно ситуації на полі бою - дуже важливо зберігати інформаційну тишу.



Коли Маляр написала про звільнену Андріївку - у ворога не було чіткого розуміння про втрату населеного пункту. Противник не міг звʼязатись з командирами батальйонів, які на той момент були вже ліквідовані і мав припущення що контроль за частиною села залишається у них", - йдеться в повідомленні.

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За словами Кухарчука, заява Маляр дала окупантам чітко зрозуміти що село повністю під контролем ЗСУ. І після цього артилерія противника почала вже не прицільно, але завдавати вогневе ураження по периметру усього населеного пункту.

"Крім того, ворог підключив фаби, а фаби - це п#зда. При закріпі у 2 механізованого батальйону один загиблий, у нас поранені. За кожного з них відповідальна Ганна Маляр. Окрім звільнення має бути кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці, суспільний осуд і тюрма. Це стало би гарним прикладом для усіх. Що ж… фундамент закладено", - підсумував комбат.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про визволення Андріївки на Донеччині. Проте згодом воїни 3 ОШБр заперечили цю інформацію та назвали її передчасною.

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