Вибухи на Хмельниччині: ППО збила "Шахеди", без постраждалих

Сьогодні вночі над територією Хмельниччини під час повітряної тривоги силами ППО були збиті БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.

Як зазначається, постраждалих немає. Інформації про пошкодження майна внаслідок падіння уламків наразі немає.

Як повідомлялося, у ніч та під ранок 19 вересня Повітряні сили інформували про загрозу ударних БпЛА.

"Ударні БпЛА - в повітряному просторі Львівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини. Триває бойова робота! Не покидайте укриттів!", - застерігали ПС.

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Згодом стало відомо, що ворог атакував Львів "Шахедами", горить дах промислового складу. На Хмельниччині теж чули вибухи, працювала ППО.

Також Цензор.НЕТ повідомляв про вибух у Кривому Розі. Загалом, за даними Повітряних сил, знищено 27 із 30 ударних "Шахедів".