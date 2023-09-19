"Слуга народу" Гривко пропонує Раді мотивувати 50 тис. в’язнів генерувати електроенергію в обмін на зменшення терміну покарання, - законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт під номером 10057, яким передбачається зменшення терміну ув’язнення засудженим, які генеруватимуть електроенергію через велогенараційні установки.

Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Сергій Гривко, інформує Цензор.НЕТ.

"В п'ятницю був зареєстрований один із моїх креативних законопректів під номером 10057. Його концептуальна суть проста. Мотивувати 50 тис в'язнів генерувати електроенергію через велогенараційні установки. Якщо впродовж місяця вони будуть виконувати норми, визначені Міністерством Юстиції, то термін ув'язнення зменьшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців в рік. Тобто за рік в'язень може зменьшити на 30 днів термін ув'язнення. Що вплине прямо на економію щодо його утримання - приблизно до 8% (до 200 млн в грн)", - зазначає автор законопроєкту.

"Цим законопроектом показую альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи, які можливо імплементувати у активний спорт, спортивні зали та інші структури. Було б круто побачити тренажерний зал, який генерує електроенергію. Щоб створити щось нове, потрібно діяти рішуче, наполегливо, креативно та інакше! Всі ресурси заради перемоги! Тепер, слово за суспільством!", - додає Гривко.

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