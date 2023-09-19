Росіяни перекидають свіжі сили у дельту Дніпра на Херсонщині, - британська розвідка

У пониззі Дніпра на Херсонщині фіксується активізація військових дії російських загарбників.

Про це йдеться у розвідці Великої Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом першої половини вересня 2023 року тривали запеклі бої навколо островів у пониззі Дніпра в Херсонській області, де зараз проходить лінія фронту. Обидві сторони розпочали рейди з групами на невеликих човнах на острови та на протилежні береги річки", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, існує реальна можливість того, що російські операції в цьому районі активізувалися після того, як цей сектор перейшов під відповідальність новоствореного 40-го армійського корпусу.

"Кількість задіяних сил відносно невелика порівняно з іншими фронтами, проте обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим. Це також дає можливість відволікти підрозділи противника від інтенсивних бойових дій у Запорізькій та Донецькій областях", - додали у розвідці Великої Британії.

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