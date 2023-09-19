Атака дронами на Львів: три влучання у промислові склади, стан постраждалого середньої тяжкості. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час повітряної тривоги, яка почалася о 03:40 19 вересня і тривала майже 2,5 години, Львівщину атакували дрони-камікадзе типу "Шахед". Зафіксовано три влучання у промислові склади у Львові.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

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За попередньою інформацією, у напрямку регіону летіло 18 таких дронів. 15 із них збили. Сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. Цифри ще можуть трохи змінитися, інформація уточнюється.

"На жаль, є три влучання у промислові склади у Львові. На щастя, без загиблих. Один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала", - йдеться у повідомленні.

Козицький також зазначає, що на складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять.

"Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали. Величезна вдячність нашим Силам ППО за те, що ці "шахеди" не забрали життя і домівки жителів області. Дякую рятувальникам та правоохоронцям, які оперативно прибули на місце подій і діють дуже злагоджено", - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи на Хмельниччині: ППО збила "Шахеди", без постраждалих

Зазначимо, що раніше Козицький повідомляв про постраждалого, який перебував у важкому стані.

Згодом департамент комунікацій МВС опублікував фото наслідків обстрілу.

"Львів. Близько 5 ранку російські БпЛА атакували місто. Є постраждалі внаслідок падіння уламків. Пошкоджено 3 складські будівлі з подальшим загоранням на площі 9 тис. 450 м кв. Ліквідація пожежі триває", - йдеться у повідомленні.













Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Львів "Шахедами", горить дах промислового складу, з-під завалів дістали двох людей, чоловік у важкому стані

Як повідомлялося, у ніч та під ранок 19 вересня Повітряні сили інформували про загрозу ударних БпЛА.

"Ударні БпЛА - в повітряному просторі Львівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини. Триває бойова робота! Не покидайте укриттів!", - застерігали ПС.

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Згодом стало відомо, що ворог атакував Львів "Шахедами", горить дах промислового складу. На Хмельниччині теж чули вибухи, працювала ППО.

Також Цензор.НЕТ повідомляв про вибух у Кривому Розі. Загалом, за даними Повітряних сил, знищено 27 із 30 ударних "Шахедів".